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Руководитель архивного агентства Красноярского края заключён под стражу

Происшествия

Чиновник обвиняется в получении взятки

Красноярск, 30 января 2019, 11:38 — REGNUM  В Красноярском крае руководитель архивного агентства обвиняется в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 января, в Главном следственном управлении СКР по региону.

По предварительной версии следствия, в октябре 2016 года чиновник получил взятку в размере 400 тысяч рублей. За это он должен был положительно решить вопрос о выделении денег на ремонт архива Кежемского района. Информация о взяткодателе не разглашается в интересах следствия.

Обвиняемый заключён под стражу до 19 марта 2019 года. Расследование продолжается.

Добавим, имя чиновника в сообщении ГСУ СКР по краю не называется, однако, по данным красноярских массмедиа, речь идёт об Александре Казицине.

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