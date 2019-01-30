В Белгороде эвакуируют торговые центры и больницы

Белгород, , 11:32 — REGNUM В Белгороде утром 30 января из медицинских учреждений и торговых центров начали эвакуировать людей. Как сообщил портал «Бел.ру», причиной стала угроза взрыва, хотя ни правоохранительные органы, ни спасатели эту информацию не комментируют.

Первым появилось сообщение об эвакуации людей из детской поликлинике №4 на улице Щорса. Здание не было оцеплено: по сообщениям очевидцев люди просто стояли у входа. Затем люди были эвакуированы из областной детской областной клинической больницы и городской больницы №1.

Людей выводили также из крупных торговых центров — «Сити Молл», «Атлас» и рынка «Семейный».

Ранее, 29 января, в городе проверяли системы оповещения. Горожан заранее предупредили, что на газотурбинной ТЭЦ «Луч» будут включены громкоговорители.