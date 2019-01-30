Подростка за осквернение памятника в Удмуртии будут принудительно лечить

Ижевск, , 11:30 — REGNUM 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении общественно-опасного деяния по ч.1 ст.214 УК РФ («Вандализм»), суд направил на принудительное лечение. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Судом установлено, что в августе 2018 года вечером юноша залез на памятник, посвященный воинам Камбарки, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он оторвал облицовочные верхние плитки с памятника, испортил и осквернил его. Ущерб, нанесенный администрации района, оценивается в 8 тыс. рублей.

С ходатайством о применении мер медицинского характера в отношении подростка обратилось следствие. Суд пришел к выводу, что подросток совершил деяние в состоянии невменяемости, делающее невозможным назначение ему наказания, и удовлетворил ходатайство.

Юноша будут проходить лечение в условиях психиатрического стационара общего типа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в отношении врача-невролога, который, вооружившись металлическим ломом, повредил дверь и стекла восточного фасада Исаакиевского собора, было принято решение о применении принудительных медицинских мер.

Общий материальный ущерб, нанесенный СПб ГБУК Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», составил более 100 тыс. рублей.