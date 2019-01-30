Среда, 30 Января 2019 года
11:43:42 МСК

В Южной Корее произошел лесной пожар

Происшествия

Пожарная служба и правоохранительные органы выясняют точную причину лесного пожара

Йондок, Южная Корея, 30 января 2019, 11:43 — REGNUM  30 января в южнокорейской провинции Кёнсан — Пукто в 5:20 (по местному времени) произошел лесной пожар, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, ЧП произошло на холме в районе Намджон — мён, г. Йондок. В тушении пожара в общей сложности приняло участие более 323 человек, 6 вертолетов и 20 единиц техники.

Огонь удалось потушить ближе к 7:00 (по местному времени). Известно, что данный участок уже воспламенялся 29 января в 19:37 (по местному времени).

Согласно информации пожарной службы, за два дня в Южной Корее выгорело 800 кв. метров леса.

На данный момент пожарная служба и правоохранительные органы выясняют точную причину лесного пожара.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить