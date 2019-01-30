В Южной Корее произошел лесной пожар

Йондок, Южная Корея, , 11:43 — REGNUM 30 января в южнокорейской провинции Кёнсан — Пукто в 5:20 (по местному времени) произошел лесной пожар, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, ЧП произошло на холме в районе Намджон — мён, г. Йондок. В тушении пожара в общей сложности приняло участие более 323 человек, 6 вертолетов и 20 единиц техники.

Огонь удалось потушить ближе к 7:00 (по местному времени). Известно, что данный участок уже воспламенялся 29 января в 19:37 (по местному времени).

Согласно информации пожарной службы, за два дня в Южной Корее выгорело 800 кв. метров леса.

На данный момент пожарная служба и правоохранительные органы выясняют точную причину лесного пожара.