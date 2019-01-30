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В Сбербанке прокомментировали новый способ мошенничества

Происшествия

Сотрудники банка никогда не звонят клиентам с целью сообщить о сомнительных транзакциях

В Сбербанке прокомментировали новый способ мошенничества
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мошенничество

Москва, 30 января 2019, 11:21 — REGNUM  Подозрительные операции по картам блокируются системами Сбербанка автоматически, а вопрос о звонках мошенников с номеров кредитной организации следует адресовать операторам связи. Так в пресс-службе Сбербанка прокомментировали выявленный новый способ обмана клиентов мошенниками.

В банке напомнили, что его сотрудники никогда не звонят клиентам с целью сообщить о сомнительных транзакциях.

«Мы внимательно изучаем подобные случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов и постоянно совершенствуем нашу систему антифрода (блокировки мошеннических переводов, — прим. ИА REGNUM )», — цитирует слова представителя пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что злоумышленники придумали новый способ обмана клиентов Сбербанка. Совершая звонки и отправляя СМС с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские, мошенники получали доступ к счетам граждан.

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Мошенничества
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