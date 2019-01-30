Волна ложного «заминирования» школ и больниц дошла до Псковской области

Псков, , 11:19 — REGNUM В Псковской области сегодня, 30 января, «фиксируется большое количество телефонных сообщений об угрозе минирования учреждений образования и социальной сферы». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Каждое такое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий. Все задействованные силы и средства выполняют свои задачи чётко и в установленные сроки. Ни одно из поступивших сообщений о минировании зданий на данный момент не подтвердилось», — заявили в администрации Псковской области.

Пользователи социальных сетей сообщают о массовой эвакуации из школ Пскова, а также учреждений образования и здравоохранения в городе Печоры Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 января после массовых анонимных угроз о заминировании были прекращены занятия во всех школах Великого Новгорода. Сообщения об угрозах взрыва также фиксируются в Орловской области.

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Напомним, 28 января волна сообщений о минировании больниц, школ, торговых центров и административных зданий прошла по регионам Сибири. 29 января, по некоторым данным, телефонные террористы направили сообщения об угрозе взрыва, которые впоследствии оказались ложными, на территории 12 российских регионов.