Мэрию Орла эвакуировали после сообщения о бомбе

Орел, , 11:18 — REGNUM Сотрудники администрации Орла эвакуированы из здания мэрии утром 30 января из-за сообщения неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве.

По информации «Вечернего Орла», из здания выведены все сотрудники аппарата горсовета и администрации города. Их попросили покинуть здание и отойти от него подальше. Сейчас здание и прилегающую территорию проверяют сотрудники спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, массовые сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах были зафиксированы в нескольких российских городах, в том числе и в Орле — под удар телефонных террористов попали администрация области, поликлиника при детской больнице, два торговых центра. Отметим, что, например, в Великом Новгороде власти приняли решение на один день закрыть все школы — из-за массовых сообщений о минированиях.

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