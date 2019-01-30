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Мэрию Орла эвакуировали после сообщения о бомбе

Происшествия

Ранее поступили сообщения о заложенных устройствах в администрации области, школе, торговых центрах

Мэрию Орла эвакуировали после сообщения о бомбе
Иллюстрация: Orel-adm.ru
Здание администрации Орла

Орел, 30 января 2019, 11:18 — REGNUM  Сотрудники администрации Орла эвакуированы из здания мэрии утром 30 января из-за сообщения неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве.

По информации «Вечернего Орла», из здания выведены все сотрудники аппарата горсовета и администрации города. Их попросили покинуть здание и отойти от него подальше. Сейчас здание и прилегающую территорию проверяют сотрудники спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, массовые сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах были зафиксированы в нескольких российских городах, в том числе и в Орле — под удар телефонных террористов попали администрация области, поликлиника при детской больнице, два торговых центра. Отметим, что, например, в Великом Новгороде власти приняли решение на один день закрыть все школы — из-за массовых сообщений о минированиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация, школа, поликлиника, ТЦ: волна лжеминирований дошла до Орла

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Телефонный терроризм
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