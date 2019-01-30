Следователи узнают, кто и как избил первоклассника на уроке физкультуры

Химки, Московская область, , 11:17 — REGNUM Началась доследственная проверка по информации об избиении 8-летнего мальчика на уроке физкультуры в одной из школ подмосковных Химок, сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«Инцидент произошел на уроке физкультуры в одной из школ города Химок, в процессе проведения которого ученики первого класса подвергли избиению 8-летнего одноклассника по инициативе учителя», — сообщили следователи.

После завершения проверки и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

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