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Следователи узнают, кто и как избил первоклассника на уроке физкультуры

Происшествия

После завершения проверки и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение

Химки, Московская область, 30 января 2019, 11:17 — REGNUM  Началась доследственная проверка по информации об избиении 8-летнего мальчика на уроке физкультуры в одной из школ подмосковных Химок, сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«Инцидент произошел на уроке физкультуры в одной из школ города Химок, в процессе проведения которого ученики первого класса подвергли избиению 8-летнего одноклассника по инициативе учителя», — сообщили следователи.

После завершения проверки и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате халатности врачей в Раменском районе Московской области пятилетний ребёнок потерял орган.

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ЧП на уроках физкультуры
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