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В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий

Происшествия

Разморозки теплосетей допущено не было

В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий
Иллюстрация: Пресс-центр мэрии Барнаула
В Барнауле устранили аварию на теплосетях

Барнаул, 30 января 2019, 11:20 — REGNUM  Авария на теплосетях, из-за которой без отопления в Барнауле оказались более 200 домов, социальных учреждений и административных зданий, устранена. По данным пресс-службы барнаульской мэрии, в котельной «Ротор» уже начато заполнение системы отопления теплоносителем.

«Подача тепла в дома в штатном режиме будет возобновлена в ближайшие часы», — заверил первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко.

По данным мониторинга температурного режима, проводившегося управляющими компаниями и ТСЖ, в зданиях температура не опускалась ниже 18 градусов, отмечают городские чиновники.

Сложнее обстоят дела с ликвидацией аварии на водоводе в Индустриальном районе. Сотрудникам Барнаульского водоканала удалось подключить дополнительную скважину на артводозаборе №6, что позволило восстановить водоснабжение в микрорайоне Новосиликатный.

«Таким образом, водоснабжение этой части города было организовано через артезианский водозабор, а не централизованную систему водоснабжения в связи с повреждением водовода на ул. Малахова», — пояснили в пресс-служба барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.

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Аварии на теплосетях
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