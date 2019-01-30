Беременную на последнем сроке водителя такси убили в США

Темпе, США, , 11:47 — REGNUM Беременная водитель такси была убита в городе Темпе (штат Аризона), сообщает NBC.

Кристина Ховато, 39 лет, была на третьем триместре беременности и работала на такси, когда она высадила подозреваемого в жилом комплексе, сообщила полиция Темпе.

По версии следствия, 20-летний мужчина набросился на нее, когда она находилась в машине. Преступник скрылся с места преступления на машине жертвы.

Полиция ответила на звонок о нападении и прибыла на место происшествия, где нашла пострадавшую Ховато. Ее доставили в больницу, где она и ее нерожденный ребенок были объявлены мертвыми. Автомобиль был оснащен технологией GPS, которая, по словам сотрудников полиции, помогла найти подозреваемого: он был арестован в том же штата. Как заявили сотрудники полиции, подозреваемый признался в нападении на Ховато и в угоне ее транспортного средства.

«На протяжении всей офицерской службы у нас случаются инциденты, которые действительно, действительно трогают наши сердца и остаются с вами на протяжении всей вашей службы, — сказал сержант полиции Рон Элкок на пресс-конференции. — Это, безусловно, один из тех инцидентов, которые сильно и надолго повлияют на Департамент полиции, и о котором долго будет думать местное сообщество».

Пресс-секретарь компании Lyft, на которую работала убитая, обещает помощь правоохранительным органам в расследовании.