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В Южной Корее скончалась старшая дочь основателя Samsung Group

Происшествия

Ли Ин Хи скончалась в возрасте 90 лет

В Южной Корее скончалась старшая дочь основателя Samsung Group
Ли Ин Хи

Сеул, 30 января 2019, 11:30 — REGNUM  30 января скончалась старшая дочь основателя Samsung Group Ли Ин Хи. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap с ссылкой на председателя компании Ли Гон Хи.

Согласно новостному источнику, женщина скончалась в возрасте 90 лет в больнице Samsung Medical Center.

Ли Ин Хи, родилась в 1929 году в семье основателя Samsung Ли Бён Чхоля в провинции Кёнсан — Намдо и являлась старшим ребенком, среди 10 детей (4 мальчиков и 6 девочек).

В 1979 году она была постоянным членом правления Hotel Shilla, в 1983 консультантом компании JEONJU PAPER, после чего в 1991 году создала компанию Hansol Group и, отделившись от основной компании Samsung Group, стала независимой.

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