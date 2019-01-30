Администрация, школа, поликлиника, ТЦ: волна лжеминирований дошла до Орла

Орел, , 10:46 — REGNUM Сообщения о заложенных бомбах в зданиях администрации Орловской области, управления Роспотребнадзора, в школе №51, в поликлинике при детской больнице, а также в торговых центрах «Радуга» и «Водолей» поступили утром 30 января от неизвестных лиц.

По информации «Орелграда», из зданий проводится эвакуация людей. На объекты выехали сотрудники силовых и специальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных минирований прокатилась по нескольким городам России с 28 января. В понедельник под атаку телефонных террористов попали города Сибири — в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Омске, Барнауле, Абакане людей эвакуировали из более чем 40 учреждений. 29 января волна сообщений о минированиях прокатилась по городам Урала. 30 января телефонные террористы добрались до Центральной России — эвакуация прошла, например, в нескольких лечебных учреждениях Белгорода.

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