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Желая выдать внучек замуж, чувашская пенсионерка отдала деньги «чародейке»

Происшествия

Пострадавшая сообщила, что смотрела передачу про экстрасенсов на одном из федеральных каналов, где «чародейка обещала решить любые проблемы»

Чебоксары, 30 января 2019, 10:21 — REGNUM  Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников, которые становятся всё более изобретательными. 85-летняя пенсионерка из Новочебоксарска перевела 143 тыс. рублей сбережений некому экстрасенсу за обещание помочь выдать замуж двух внучек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В полицию пожилая женщина обратилась 28 января. Она сообщила, что неделю смотрела передачу про экстрасенсов на одном из федеральных каналов, где «чародейка обещала решить любые проблемы».

"85-летняя бабушка позвонила по указанному номеру, ей обещали помочь после внесения определенной платы. В итоге в течение нескольких дней через почтовые переводы она перевела на указанные мошенницей счета более 143 000 рублей», — говорят в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность злоумышленницы.

Накануне в полицию обратился 50-летний житель Новочебоксарска, решив приобрети дорогостоящий телефон через интернет-магазин. Оформив заявку, горожанин перечислил свыше 57 тыс. рублей, но товар так и не получил. Представитель компании на звонки отвечать перестал, и заказчик обратился в полицию.

Ранее жертвами мошенничеств стали студенты-выходцы одной бывших союзных республик, которые обратились в полицию 25 января. В обоих случаях на телефоны потерпевших поступили звонки от незнакомцев, которые сообщали о начислении им бонусных баллов и просили назвать реквизиты банковских карт. Потерпевшие, которым 23 и 24 года, назвали данные и в общей сложности лишились почти 37 тыс. рублей. По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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МВД по Чувашской Республике настоятельно рекомендует гражданам быть более бдительными и перепроверять любую поступающую информацию, и ни в коем случае не сообщать данные банковских карт посторонним людям, не перечислять деньги незнакомым лицам и оплачивать товар только после его получения. Полиция также просит напомнить своим пожилым родственникам о необходимости «быть менее доверчивыми в общении с незнакомцами и прежде чем осуществлять денежные переводы, обязательно с кем-нибудь посоветоваться».

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