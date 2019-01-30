Желая выдать внучек замуж, чувашская пенсионерка отдала деньги «чародейке»

Чебоксары, , 10:21 — REGNUM Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников, которые становятся всё более изобретательными. 85-летняя пенсионерка из Новочебоксарска перевела 143 тыс. рублей сбережений некому экстрасенсу за обещание помочь выдать замуж двух внучек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В полицию пожилая женщина обратилась 28 января. Она сообщила, что неделю смотрела передачу про экстрасенсов на одном из федеральных каналов, где «чародейка обещала решить любые проблемы».

"85-летняя бабушка позвонила по указанному номеру, ей обещали помочь после внесения определенной платы. В итоге в течение нескольких дней через почтовые переводы она перевела на указанные мошенницей счета более 143 000 рублей», — говорят в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность злоумышленницы.

Накануне в полицию обратился 50-летний житель Новочебоксарска, решив приобрети дорогостоящий телефон через интернет-магазин. Оформив заявку, горожанин перечислил свыше 57 тыс. рублей, но товар так и не получил. Представитель компании на звонки отвечать перестал, и заказчик обратился в полицию.

Ранее жертвами мошенничеств стали студенты-выходцы одной бывших союзных республик, которые обратились в полицию 25 января. В обоих случаях на телефоны потерпевших поступили звонки от незнакомцев, которые сообщали о начислении им бонусных баллов и просили назвать реквизиты банковских карт. Потерпевшие, которым 23 и 24 года, назвали данные и в общей сложности лишились почти 37 тыс. рублей. По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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МВД по Чувашской Республике настоятельно рекомендует гражданам быть более бдительными и перепроверять любую поступающую информацию, и ни в коем случае не сообщать данные банковских карт посторонним людям, не перечислять деньги незнакомым лицам и оплачивать товар только после его получения. Полиция также просит напомнить своим пожилым родственникам о необходимости «быть менее доверчивыми в общении с незнакомцами и прежде чем осуществлять денежные переводы, обязательно с кем-нибудь посоветоваться».