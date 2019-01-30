В Великом Новгороде массово эвакуируют школы и больницы

Великий Новгород, , 10:16 — REGNUM В Великом Новгороде утром сегодняшнего дня, 30 января, массово эвакуируют людей из школ и больниц. Корреспонденту ИА REGNUM факты эвакуации людей подтвердили источники в крупнейшем медицинском учреждении — Новгородской областной клинической больнице и ряде городских гимназий.

В социальных сетях новгородцы пишут об эвакуации людей из многих городских школ, публикуют фотографии.

Правоохранительные органы и власти происходящее никак не комментируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января волна сообщений о минировании больниц, школ, торговых центров и административных зданий прошла по регионам Сибирского федерального округа. 29 января массово эвакуировали объекты с массовым пребыванием людей на Урале и в Прикамье. По некоторым данным, телефонные террористы 29 января направили сообщения об угрозе взрыва, которые впоследствии оказались ложными, на территории 12 российских регионов.

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