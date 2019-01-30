В Ленобласти подростки подожгли шапку на девочке и избили ее спутника

Волхов, Ленинградская область, , 10:14 — REGNUM Новый случай подростковой жестокости произошел в городе Волхов Ленинградской области. Группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки и избила ее ровесника. Идет поиск злоумышленников.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, 29 января в больницу города Волхов были доставлены двое подростков: девочка с термическими ожогами лица и мальчик с ушибом грудной клетки.

При детальном обследовании у девочки диагностирован ожог лица 1-й степени, в состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии, ее жизнь вне опасности. Мальчик после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Как установлено в ходе доследственной проверки, нападение произошло на одной из улиц города Волхов со стороны неизвестных подростков.

«В настоящее время следственная группа выполняет необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

В Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти добавили, что нападение произошло 29 января около 18:00 на улице Ломоносова, при этом трое нападавших были в масках. «Устанавливаются личности нападавших, ведется их розыск», — добавили в полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 января 2019 года в Москве трое молодых людей — 15,16 и 17 лет — устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у них было несколько бутылок пива и канистра с керосином. В ходе инцидента 15-летний подросток получил ожоги 98% кожного покрова. По одной из версий, поджечь подростка могли его друзья. Через три дя юноша умер в больнице.

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В ночь на 15 ноября 2018 года в квартире жилого дома по проспекту Науки в Петербурге 14-летнюю школьницу ее сверстник облил спиртом и поджег. Девочка получила тяжелые ожоги 30% тела. По данным СМИ, поджог мог быть частью преступного ритуала. Злоумышленник задержан и находится под следствием.

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В Красноярске группа подростков находилась на катке стадиона «Рассвет» 24 ноября 2018 года подожгли одежду своего приятеля. У администраторов катка был огнетушитель, однако сбить пламя сразу не удалось. Парню пришлось сбросить с себя горящую куртку. Только после этого получилось её потушить.