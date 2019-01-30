У берегов Тайваня зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2

Тайбэй, , 10:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в море близ тайваньского уезда Хуалянь, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 13:21 по Пекинскому времени, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 20 км по координатам 23,77 градуса северной широты и 122,43 градуса восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу три землетрясения были зафиксированы в уезде Шэтонгмён города Шигадзе в китайском Тибете. Информации о жертвах и разрушениях также не поступало.

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