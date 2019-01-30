Пятеро охранников магазина из Дагестана избили покупателя в Москве

Москва, , 10:02 — REGNUM Пятеро охранников магазина на Ладожской улице Москвы избили покупателя, вступившего в словесную перепалку с кассиром. Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом одного ребра. Все нападавшие являются приезжими из Дагестана, пишет 30 января ТАСС.

Отмечается, что потерпевший вступился за девушку, у которой возник конфликт с сотрудниками по причине нехватки у неё денег на оплату алкоголя. Когда мужчина вмешался, на него набросились охранники магазина и жёстко избили. Позже все они были задержаны прибывшими полицейскими.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве был задержан уроженец Дагестана по подозрению в краже смартфона и 1,1 млн рублей у хоккеиста столичного «Динамо» Вячеслава Кулемина.

По словам спортсмена, к нему на улице обратился незнакомец с просьбой объяснить таксисту, как проехать на нужный ему адрес. Желая якобы поблагодарить хоккеиста за помощь, злоумышленник приобнял его. Когда задержанный уехал, Кулемин обнаружил пропажу телефона iPhone 6. Позже, при помощи гаджета, подозреваемый вывел деньги с банковских счётов потерпевшего.