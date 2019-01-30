Среда, 30 Января 2019 года
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В реабилитационный центр под Тверью пришли следователи

Происшествия

Жители Твери пожаловались, что стали заложниками в центре

Конаково, Тверская область, 30 января 2019, 09:57 — REGNUM  Следователи пришли с проверкой в реабилитационный центр в городе Конаково Тверской области после сообщения о том, что здесь незаконно удерживают людей. Об этом 30 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сообщение о том, что жителей Твери незаконно лишили свободы в реабилитационном центре в городе Конаково, поступило к следователям. Ведомством было организовано проведение доследственной проверки.

«Следователями и криминалистами Следственного комитета осуществлен выезд по месту расположения центра. Проведен осмотр учреждения, опрашиваются его пациенты и руководство, изучается документация. В ходе проведения доследственной проверки следователем будет дана правовая оценка действиям работников реабилитационного центра», — сообщили в СКР.

Пока других подробностей не сообщается. В следственных органах уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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