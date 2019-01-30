Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Калужскую область

Калуга, , 09:44 — REGNUM Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с калужскими коллегами была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в поставке крупных партий синтетических наркотиков и психотропных веществ в Калужскую область, сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию официального представителя МВД России Ирину Волк.

Для хранения наркотиков злоумышленники использовали гараж, арендованный на территории города Москвы, в котором полицейские обнаружили свыше 28 килограммов запрещенного вещества «N-метилэфедрон» и 9,5 килограмма индола. В гараже производилась фасовка крупных партий наркотических средств на более мелкие и разовые дозы, которые в дальнейшем реализовывались через тайники-закладки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых в возрасте от 22 до 30 лет. При обыске по местам их проживания и в автомобиле изъято свыше 4,7 килограмма наркотических средств, подготовленных к сбыту.

В отношении злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в январе 2019 года полицейские задержали 41-летнего наркодилера с крупной партией наркотических средств, приготовленных к сбыту. Мужчина осуществлял «закладки» в тайники, как в областном центре, так и в близлежащих районах. В автомобиле подозреваемого, а также в гараже и квартире мужчины сотрудники полиции обнаружили около 4,5 кг наркотических средств синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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