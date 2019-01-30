На Украине автомобиль обстреляли из противотанкового гранатомёта

Днепропетровск, Украина, , 09:35 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) неизвестные выстрелили по автомобилю из ручного противотанкового гранатомёта, заявили в пресс-службе местной полиции, сообщил 29 января официальный сайт ведомства.

Выстрел поразил левое переднее крыло автомобиля, водитель и пассажир, которые находились внутри машины, не пострадали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство», обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на руках у населения страны находится от трёх до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. По его оценке, такое количество оружия легче узаконить, чем изъять.

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Большая часть незаконного оружия на Украине вывезена боевиками ВСУ и «добровольческих батальонов» из зоны боевых действий в Донбассе.