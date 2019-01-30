Топ-менеджера «УАЗ» в Ульяновске обвиняют в подкупе

Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя директора ПАО «УАЗ». Его обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает областное следственное управление СКР.

Перед судом предстанет заместитель директора автозавода по закупкам.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года он предложил контрагенту за 1,2 млн рублей информирование о ценах конкурентов для участия в торгах», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Ульяновской области уточняют, что злоумышленник инициировал встречу в одном из ресторанов с представителем руководства контрагента «за информирование о предлагаемых конкурентами ценах на автокомпоненты и недопущение их на Ульяновский автомобильный завод».

Злоумышленника задержали с поличным в марте 2018 года при передаче части затребованной суммы. 5 марта 2018 года после передачи очередной части оговоренной суммы. В прокуратуре отмечают, что обвиняемый является «теперь уже бывшим представителем топ-менеджмента» предприятия.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.