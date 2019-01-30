В Барнауле из-за аварии без тепла остались более 220 жилых домов

Барнаул, , 09:23 — REGNUM В Барнауле из-за коммунальной аварии без тепла остались более 220 жилых домов, 30 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что авария произошла 30 января в 03:00 по местному времени (29 января 23:00 мск) на теплосети по Лесному тракту, 75. В результате повреждения была прекращена подача отопления от котельной «Ротор».

"Под отключение отопления и горячего водоснабжения попал поселок Южный: 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), 17 социально значимых объекта, 29 административных зданий», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. Ход аварийно-восстановительных работ контролирует губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Отметим, по данным синоптиков, днем 30 января в Барнауле до — 17 градусов.

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