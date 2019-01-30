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Коммунальный «Армагеддон»: в Барнауле произошло сразу две крупные аварии

Происшествия

Без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района

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Коммунальный «Армагеддон»: в Барнауле произошло сразу две крупные аварии
Иллюстрация: Пресс-служба мэрии Барнаула
Коммунальная авария оставила без отопления более 200 домов в Барнауле

Барнаул, 30 января 2019, 09:21 — REGNUM  Сразу две серьёзные коммунальные аварии произошли сегодня, 30 января, в Барнауле. В посёлке Южный из-за повреждения теплосети пришлось прекратить подачу отопления от котельной «Ротор». Как пояснили в пресс-службе барнаульской мэрии, без тепла и горячей воды остались 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), а также 17 социально значимых объектов и 29 административных зданий. И это при том, что в столице Алтайского края сейчас отмечаются двадцатиградусные морозы.

«Все дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения здравоохранения оповещены об ограничении теплоносителя», — отметили в администрации Барнаула.

Также сегодня из-за повреждения водовода под ограничение водоснабжения попали жители Индустриального района Барнаула. Подача воды ограничена потребителям в районе улиц Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная и ряда других. Из-за того, что вода вышла на поверхность, ограничено движение транспорта по ул. Малахова от Павловского тракта до ул. Взлетная.

«Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время. В домах поселка Южный с верхней разводкой слиты системы отопления, температурный режим в помещениях соответствует нормативам, мониторинг температурного режима и оповещение населения продолжается», — оповещает пресс-служба барнаульской мэрии.

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Аварию на водоводе устраняют в Барнауле
Иллюстрация: Пресс-служба мэрии Барнаула
Аварию на водоводе устраняют в Барнауле

Также продолжаются работы по устранению повреждения на водопроводе. В настоящий момент работники водоканала локализуют место повреждения для прекращения выхода воды. После этого водоснабжение планируется восстановить. Противогололедные работы начнутся после стока воды.

Развернута оперативная группа управления ГОЧС города Барнаула.

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Аварии на теплосетях
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