Два человека погибли в результате ДТП в Танзании

Морогоро, Танзания, , 09:06 — REGNUM В Танзании на трассе Додома — Морогоро 29 января произошла авария. Два человека погибли на месте. Об этом, как передает газета Nipashe, сообщил командующий полицией по области Морогоро Уилброад Мутафунгва.

По его словам, смерть двух человек наступила сразу же после лобового столкновения двух фур, после чего вспыхнул огонь. Обе машины сгорели, еще два человека пострадали в огне.

Мутафунгва добавил, что пострадавшие были доставлены в больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Полиция продолжает расследование причин аварии.