В Хабаровске автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Хабаровск, , 08:59 — REGNUM Два человека пострадали в Хабаровске в результате столкновения пассажирского автобуса с железобетонным столбом. Об этом сообщает 30 января пресс-центр ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент с произошел на проспекте 60-летия Октября в 07:55 (00:55 мск). На место оперативно прибыли полицейские, медики и спасатели.

Автобус следовал по маршруту № 40 и врезался в столб. В салоне в этот момент находились семь пассажиров. Двое из них получили травмы и были госпитализированы. Столб из-за столновения упал на дорогу и стал препятстивем для движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «УАЗ-Патриот». Пострадали восемь человек.

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