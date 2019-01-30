Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 84

Брумадинью, Бразилия, 30 января 2019, 08:56 — REGNUM Число погибших при прорыве дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 84, передает венесуэльский канал TeleSur 30 января со ссылкой на спасательные службы.
Около 140 военнослужащих привлечены к поисково-спасательным работам на месте бедствия в городке Брумадинью. В списке пропавших без вести значатся еще 276 человек. На данный момент опознаны тела 42 жертв.
В связи с угрозой нового прорыва эвакуируются жители двух населенных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM трагедия в бразильском штате Минас-Жерайс произошла 25 января. Потоками грязи затопило дома местных жителей и здания горнодобывающей компании Vale. Полиция задержала предполагаемых виновников — проверявших безопасность объекта инженеров, а также сотрудников компании Vale.
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