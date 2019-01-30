В Перу исчезла дочь судьи, отправившего лидера оппозиции за решетку

Лима, , 08:27 — REGNUM В Перу исчезла 13-летняя дочь судьи Ричарда Кархуанчо, расследующего коррупционные связи бывших президентов страны с бразильской строительной компанией Odebrecht, передает венесуэльский канал TeleSur.

Супруга Кархуанчо обратились в полицию 29 января и сообщила, что дочь вышла из их дома в Лиме в 11 часов вечера 28 января и не вернулась. Эту информацию подтвердил сам судья в интервью местным средствам массовой информации. Полиция предпринимает все меры, чтобы найти девочку.

Ричард Кархуанчо расследует связи бывших президентов Перу Алехандро Толедо (2001−2006) и Ольянто Умалы (2011−2016) с бразильской компанией Odebrecht, создавшей коррупционную сеть по всей Южной Америке. В конце 2018 года Кархуанчо приговорил к превентивному тюремному заключению лидера оппозиции Перу Кейко Фухимори. Она является главой партии «Народная сила» и дочерью диктатора Альберто Фухимори, также осужденного.

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