В Оренбурге потоп из-за коммнулаьной аварии

Оренбург, , 08:19 — REGNUM В Оренбурге утром 29 января произошла серьёзная коммунальная авария, которая спровоцировала многокилометровые автомобильные пробки и отключение холодного водоснабжения в исторической части города — в районе ул. Брыкина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранним утром по пути на работу водители ощущали себя мореплавателями. За мостом через Урал, на пересечении улиц Чичерина и Горького, настоящий потоп. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Росводоканал Оренбург», произошёл прорыв чугунного водовода диаметром 500 мм на территории бывшей военной части в районе ул. Брыкина.

Под отключение попали шесть жилых домов, больница и Бизнес-центр. Без воды остались в общей сложности около 300 человек. Между тем, жители отдалённых улиц, например, Постникова, жаловались, что у них очень слабый напор воды, из крана течёт чисто символическая струйка. Стоит отметить, что в гимназии, расположенной в районе аварии, объявили о сокращённых уроках из-за проблем с водой.

В компании «Росводоканал Оренбург» пояснили, что из-за аварии были проблемы с давлением, однако сейчас место прорыва локализовано и давление нормализовалось. Ликвидировать последствия ЧП планируют к 18:00 по местному времени (16:00 мск). Организован подвоз воды.

По данным синоптиков, 30 января в Оренбурге столбик термометра опустится на 6−11 градусов ниже ноля. Из-за отрицательных температур воздуха «море» воды может превратиться в каток. Как заверили специалисты водоканала, уже осуществляется откачка воды и слив её в канализацию. По двум полосам дороги восстановлено движение.