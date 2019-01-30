В Мозамбике задержаны трое граждан Уганды, подозреваемые в терроризме

Мапуту, , 08:22 — REGNUM Службы безопасности Мозамбика арестовали троих граждан Уганды в ходе анти-террористического рейда на севере страны в провинции Кабо Дельгадо. Район наводнили исламские террористы, сообщает Daily Monitor Uganda.

Представители полиции сообщили, что подозреваемые, среди них одна женщина, были задержаны с проездными документами Уганды. Один из задержанных называл себя Абдул Рахман Фейсал.

Фейсал сообщил полиции, что он электротехнический инженер и по совместительству лидер ячейки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Уганде. Однако он опроверг информацию о том, что приехал в Мозамбик с целью проведения атаки.

Фейсал заявил, что направляется на поиски друга Абдул Азиза, которого он в последний раз видел в ДР Конго.

Представитель полиции по провинции Кабо Дельгадо Зацариас Накути рассказал, что допрос троих арестованных помог полиции обнаружить лагеря террористов в Мозамбике, которые были уничтожены службами безопасности.