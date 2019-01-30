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В Уганде убита женщина

Происшествия

Жители предполагают, что женщину убили в другом месте и затем подбросили в огород к одной деревенской жительнице

Кампала, 30 января 2019, 07:41 — REGNUM  Жители деревни Бусамбага провинции Вакисо в Уганде были шокированы, когда обнаружили тело неизвестной женщины, сообщает Daily Monitor Uganda.

Ответственный за безопасность в комитете местного совета Фред Мугерева сообщил, что тело было обнаружено во дворе одной жительницы Роуз Намутеби 28 января.

По его словам, женщине было около 20 лет, она была жестоко избита и полураздета. Некоторые жители сообщают, что видели женщину в баре на выходных. По их мнению, женщину могли убить в другом месте, а затем ее тело бросить во дворе Намутеби.

Представитель полиции по городу Кампала Люк Овойесигьире сообщил, что следователи посетили место преступления, расследование продолжается.

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