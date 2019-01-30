В Уганде убита женщина

Кампала, , 07:41 — REGNUM Жители деревни Бусамбага провинции Вакисо в Уганде были шокированы, когда обнаружили тело неизвестной женщины, сообщает Daily Monitor Uganda.

Ответственный за безопасность в комитете местного совета Фред Мугерева сообщил, что тело было обнаружено во дворе одной жительницы Роуз Намутеби 28 января.

По его словам, женщине было около 20 лет, она была жестоко избита и полураздета. Некоторые жители сообщают, что видели женщину в баре на выходных. По их мнению, женщину могли убить в другом месте, а затем ее тело бросить во дворе Намутеби.

Представитель полиции по городу Кампала Люк Овойесигьире сообщил, что следователи посетили место преступления, расследование продолжается.