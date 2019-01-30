Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с терактами

Пекин, , 07:32 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи со взрывами, прогремевшими на юге Филиппин, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

В своей телеграмме председатель Си заявил, что был шокирован двумя атаками террористов внутри и у входа в римский католический собор на острове Холо южной филиппинской провинции Сулу, приведшими к страшным жертвам. От имени китайского правительства и народа, а также от своего собственного имени, Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования их семьям.

По его словам, Китай последовательно противостоит терроризму и поддерживает в борьбе с этим злом Филиппины. Он также выразил готовность совместно с другими странами и всем мировым сообществом, включая Филиппины, бороться за поддержание международного и регионального мира и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов ан острове Холо погибли по меньшей мере 19 человек, еще 48 получили ранения. После этого прогремел еще один взрыв в мечети в городе Замбоанга на острове Миданао, в результате чего погибли еще два человека.

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