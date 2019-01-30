В Омске пожарные спасли из огня семью

Омск, , 07:26 — REGNUM В Омске огнеборцы спасли от гибели на пожаре пожилую семейную пару. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в областном ГУ МЧС России.

По данным ведомства, пожарные оказались на месте через пять минут после вызова. Пожилая пара пыталась спасти свои вещи, они могли погибнуть от отравления угарным газом в собственном доме.

Пожар в частном жилом доме площадью 112 кв. м в Ленинском округе Омска вспыхнул днём 29 января. По данным огнеборцев, причиной возгорания могла стать неисправность печи. На месте работали 23 спасателя МЧС на пяти спецмашинах.

«Мы приехали, бабушка и дедушка находились внутри, собирали документы. В составе звена газодымозащитной службы мы быстро подхватили их и вывели из дома. Правда, они снова пытались проникнуть в дом. Мы их, конечно же, не пустили», — прокомментировал старший лейтенант внутренней службы Антон Курбатов.

Напомним, 29 января стало известно, что пожарным удалось спасти из горящего дома в деревне Демьяновка Горьковского района Омской области 84-летнего мужчину. Ему понадобилась помощь медиков.