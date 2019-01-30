В Японии разбушевался Кутиноэрабу

Токио, , 06:02 — REGNUM Извержение вулкана Кутиноэрабу зафиксировано на юго-западе Японии, передает NHK.

Произошло извержение 29 января в вечернее время. Высота выброса пепла достигла четырех километров. Пепел осел в 600 м к юго-западу от вулкана.

На острове Кагосима (архипелаг Осуми), где находится Кутиноэрабу, был объявлен третий уровень опасности. Никто из людей не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 22 января на острове Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на два километра. Был объявлен третий уровень опасности.

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