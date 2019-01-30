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В Польше ищут пропавших шахтеров

Происшествия

Семь горняков получили травмы

В Польше ищут пропавших шахтеров
В шахте

Польковице, Польша, 30 января 2019, 05:52 — REGNUM  Девять человек числятся пропавшими без вести после подземного толчка в шахте Рудна (город Польковице, Польша), передает RMF 24.

Подземный толчок магнитудой 4,9 был зафиксирован 29 января. В это время в шахте вели работу 32 человека. В результате семеро доставлены в больницу с травмами, а 11 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в шахте «Северная» в Донецкой области (Украина) произошло задымление. Горняки были эвакуированы.

Читайте подробнее: Из шахты в Донецкой области Украины эвакуируют горняков

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