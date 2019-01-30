Среда, 30 Января 2019 года
04:36:14 МСК

На Филиппинах прогремел взрыв, есть жертвы

Происшествия

В мечети неизвестный бросил бомбу

Манила, 30 января 2019, 04:36 — REGNUM  Два человека погибли в результате взрыва в мечети в городе Замбоанга (остров Минданао, Филиппины), сообщает Rappler.

Уточняется, что в мечети была взорвана бомба. В этот момент в здании находились духовные лидеры. Два человека погибли, четверо доставлены в больницу с ранениями.

Читайте также: В КНР решительно осудили террористический акт на Филиппинах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января на горе Кармель (остров Холо, Филиппины) был совершен теракт, в результате которого погибли 20 и ранены несолько десятков человек. Люди погибли в результате взрывов около и внутри католического храма.

Читайте ранее в этом сюжете: Два взрыва на Филиппинах: все погибшие были прихожанами церкви

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террористические атаки исламистских экстремистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить