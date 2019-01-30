Трутнев: Пострадавшим хозяйствам от ящура возместят ущерб, виновных накажут

Владивосток, , 04:28 — REGNUM Во Владивостоке на совещании по реализации крупных сельскохозяйственных проектов полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сказал, что виновные в распространении ящура будут наказаны, а пострадавшие частники, имеющие скот, получат компенсации в зависимости от ущерба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для оказания всесторонней помощи Приморью в борьбе с опасным ящуром, Юрий Трутнев намерен привлечь Министерство сельского хозяйство РФ.

«Помощь со стороны Минсельхоза тоже будет оказываться, соответствующее поручение им дадим», — заверил в разговоре о возможной поддержки региону с журналистами вице-премьер.

Что касается самой вспышки ящура, то Юрий Трутнев подчеркнул, что допустившие заболевание на территорию Приморья должностные лица будут наказаны. Полпред напомнил, что недавно, ещё до выявления очага проходило совещание, где давались поручения не допустить ящур в край.

«В частности, давались поручения владельцам пунктов пропуска с Китаем. Я дал поручение в течение двух дней проверить исполнение, если кто-то не исполнил, будем наказывать со всей возможной жесткостью», — добавил Юрий Трутнев.

Также известно, что администрация Приморья помогает небольшим частным хозяйствам и подворьям с вакцинацией против ящура — уже закуплено закуплено около 200 тыс. вакцин. А вот крупные свинокомплексы должны воспользоваться страховками, если у них они есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ящур был обнаружен в свинокомплексах в Михайловском, Спасском районах, в хозяйствах Уссурийского городского округа и Октябрьского района. Уничтожено более 70 тыс. свиней.

Вакцинирование в угрожаемой зоне ведут по всем хозяйствам, в том числе по частным.

Если возникнет дефицит свинины в торговых точках Приморья, по словам специалистов администрации Приморья, всегда есть возможность увеличить поставки продукции из других регионов.