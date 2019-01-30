При крушении медицинского вертолета в США погибли три человека

Кливленд, США, , 03:51 — REGNUM В результате крушения вертолета скорой помощи в Соединенных Штатах погибли три человека, сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что вертолет медслужбы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента. На борту находилось три члена экипажа. Вертолет потерпел крушение около деревни Залески. Перед крушением связь с экипажем была потеряна. Причины катастрофы неизвестны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Альпийских горах на севере Италии столкнулись вертолет и туристический самолет. Они упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор.

На место крушения прибыли спасательные службы, они обнаружили двух выживших с травмами различной степени тяжести. После этого начались поиски четырех оставшихся человек.

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