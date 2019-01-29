В госпитале в Словении произошел пожар, есть жертвы

Любляна, , 23:24 — REGNUM Двое человек погибли в результате пожара в госпитале в словенской Есенице, на границе с Австрией, 29 января передает агентство Associated Press,

По официальной информации, двое человек погибли, один пострадавший с тяжелыми ожогами был переведен в больницу в Любляне.

К настоящему моменту пожарные и спасатели справились с огнем. Часть здания сильно пострадала от пожара, пациентов из нее переводят в другие части госпиталя и другие больницы.

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