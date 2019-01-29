Электропоезд сбил двух мужчин в подмосковном Одинцово

Одинцово, Московская область, , 21:37 — REGNUM Электропоезд сбил двух мужчин в районе железнодорожной платформы в подмосковном Одинцово, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации ведомства, инцидент произошёл возле платформы «Отрадное» Белорусского направления Московской железной дороги.

Пригородный электропоезд Можайск — Москва совершил наезд на двух мужчин, переходивших пути по настилу. Один из пострадавших скончался на месте, а другой получил травмы.

На месте в настоящее время работают сотрудники транспортной полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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