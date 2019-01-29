В Тюмени банда киллеров и вымогателей орудовала 20 лет

Тюмень, , 21:35 — REGNUM В Тюмени предъявлены обвинения участникам банды, которые похищали на территории области людей и занимались вымогательством. Жертвами преступной группы были предприниматели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Тюменской области.

По версии следствия, участники вооруженной банды, в которую входили тюменцы, жители Омска и Москвы, действовали на территории Тюменской области с 1998 по июнь 2018 года. Злоумышленники тщательно планировали каждое преступление, собирая информацию о предстоящей жертве. Действовали по схеме: бизнесмена похищали, а затем требовали деньги. В случае, если предприниматель оказывал сопротивление, его убивали. На счету преступной группы четыре таких убийства. В арсенале обвиняемых было различное огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Следователи полагают, что участники банды получили от своих жертв более 20 миллионов рублей. В июне 2018 года преступная деятельность организованной вооруженной группы была пресечена.

Материалы данного уголовного дела составляют более 100 томов. Проведено более 150 экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, баллистические, взрывотехнические, дактилоскопические, медико-криминалистические, радиотехнические и др.

Участники группы обвиняются в совершении преступлений по ч. 1 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное организованной группой»), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере»), пп. «а», «в» «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму, сопряженное с вымогательством, бандитизмом и с похищением человека»), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой»).

В первом отделе по особо важным делам СУ СКР по Тюменской области уточнили, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.