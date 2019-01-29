Вторник, 29 Января 2019 года
20:25:46 МСК

В больнице под Челябинском умер ещё один ребёнок

Происшествия

СКР начал проверку

В больнице под Челябинском умер ещё один ребёнок
Больничный коридор

Копейск, Челябинская область, 29 января 2019, 19:46 — REGNUM  В Челябинской области снова умер ребёнок. Трагедия произошла больнице № 1 посёлка Потанино, что под Копейском, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Копейский рабочий», 13-летний мальчик умер 29 января. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.

В областном управлении СКР уже заявили о начале доследственной проверки по фактам публикаций в СМИ. Свою проверку начали и в областном минздраве.

Отметим, с начала года это не первая смерть ребёнка в больницах Челябинской области. Ранее в одном из стационаров умерла девятилетняя девочка. По предварительным данным, её лечили не от того заболевания, которое у неё было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области после смерти девочки в больнице возбудили дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить