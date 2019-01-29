В Калужской области прокуратура обжаловала приговор онкологу-взяточнику

Обнинск, Калужская область, , 19:32 — REGNUM Прокуратурой Обнинска Калужской области обжалован приговор городского суда, вынесенный в отношении заведующего Обнинского Центра брахитерапии рака предстательной железы Павла Свиридова. Он обвинялся судом в совершении 24 преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса России, а именно в получении взяток в размере от 50 до 350 тыс. рублей, а также в покушениях на получение взятки. Об этом сегодня, 29 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Обнинска старший советник юстиции Павел Гульчак.

По его словам, назначенное 18 января 2019 года городским судом наказание Павлу Свиридову в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и со штрафом в размере 5 млн рублей несправедливо. При назначении условного наказания суд не учел, что виновный не возместил ущерб, причиненный им мошенническими действиями в отношении четырех пациентов. Кроме того, подсудимый не раскаялся в содеянных 24 преступлениях.

«Прокуратура города Обнинска считает необходимым назначить окончательное наказание заведующему Обнинского Центра брахитерапии рака предстательной железы Павлу Свиридову в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штрафом в размере 25 миллионов рублей и с лишением права Свиридову занимать должности в медицинских организациях сроком на 6 лет», — сказал Павел Гульчак.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следствием и судом было установлено, что в 2015—2016 годах врач Павел Свиридов получал от пациентов, страдающих онкологическим заболеванием, крупные взятки за проведение операций методом контактно-лучевой терапии с использованием йода 125-го и за содействие в выделении квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь. Между тем многие пациенты не знали, что лечение в Центре брахитерапии рака предстательной железы Обнинской клинической больницы № 8 ФМБА России проводится за счёт бюджета. Заведующий Центром Свиридов сообщал пациентам и их родственникам, что деньги необходимы для приобретения недостающих материалов. Онколог сообщал больным людям о том, что цена квоты не соответствовала фактически проведенному лечению. Следствием было установлено, что онколог Свиридов оформлял лечение своих пациентов в два этапа, то есть на каждого пациента оформлялось две квоты. Проведенные в ходе расследования экспертизы показали, что с учётом двойного размера квоты на пациента, сумма которых составляла 490 тысяч рублей, установлен профицит квоты, то есть цена квоты была выше фактической стоимости лечения каждого пациента на десятки тысяч рублей.

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