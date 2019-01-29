Против дебошира, «посадившего» самолет в Сочи, возбуждено дело

Сочи, Краснодарский край, , 19:24 — REGNUM Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, устроившего дебош в самолете рейсом Санкт-Петербург — Анталия 29 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения устроил дебош на борту самолета. Его пыталась успокоить стюардесса, но он ее ударил, в результате девушка получила телесные повреждения. Кроме того, из-за действий дебошира самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.

По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан.

В СКР сообщили о проведении следственных действий в отношении задержанного. Самолет с пассажирами отправлен к месту назначения.

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