ДТП с пассажирской «Газелью» произошло в Карачаево-Черкесии, есть жертвы

Черкесск, , 19:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 29 января произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lifan и пассажирской «Газели», следовавшей в Пятигорск. В результате столкновения машин погиб водитель легковушки. Получили травмы пятеро пассажиров микроавтобуса.

Инцидент произошел в 15:50 минут на 53-м километре федеральной автодороги Лермонтов — Черкесск, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Всего в автомашине «Газель» находилось шесть человек, из которых пятеро получили травмы различной степени тяжести. В легковой автомашине находилось два человека, один из них погиб», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Пострадавшие в автоаварии доставлены в республиканскую клиническую больницу города Черкесска. Их состояние не уточняется. В настоящее время устанавливаются причины ДТП. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковой автомашины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.