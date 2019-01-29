Тюменские блогеры шокировали публику похищением со стрельбой

Тюмень, , 18:26 — REGNUM В Тюмени полицейские задержали блогеров, устроивших имитацию нападения на девушку. Участники эпатажных съёмок привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение от граждан о том, что в центре города, возле одного из торговых центров неизвестные, угрожая пистолетом, пытаются силой посадить девушку в автомобиль. На место происшествия экстренно выехали полицейские патрульно-постовой службы.

На месте выяснилось, что молодые люди хотели снять шокирующий ролик, чтобы обескуражить и одновременно проверить реакцию тюменцев на похищение девушки на улице. Выстрел из пистолета сымитировала сигнальная ракета.

Все участники инсценировки задержаны и доставлены в отдел полиции. Один из них — несовершеннолетний. Инициатор съёмок 1998 года рождения и «похищенная» девушка привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Калининский районный суд Тюмени назначил им в наказание 10 суток административного ареста. У них изъяты пневматический пистолет и ракетница. Родители подростка привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съёмка провокационных роликов стала поветрием среди тюменской молодёжи. Ранее, 26 января, полицейские областной столицы задержали троих местных жителей и девушку из Москвы, которые со страйкбольными автоматами катались по центру Тюмени. Их ролик «Поехали за хлебушком» хоть и набрал тысячи просмотров, но обошёлся для совершеннолетних участников съёмок 11 и 12 сутками ареста, в отношении родителей несовершеннолетних блогеров были составлены административные протоколы.

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