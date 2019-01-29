Россельхознадзор сообщил о кибратаке на систему электронной сертификации

Москва, , 18:15 — REGNUM Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) днём 29 января вновь подверглась DDoS-атаке. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Уточняется, что атакованный серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС: компонента «Меркурий», поддерживающего оформление электронных ветеринарных сертификатов, и компонента «Аргус», который поддерживает выдачу разрешений на ввоз, вывоз и транзит по территории России, Белоруссии и Казахстана, а также оформление грузов при пересечении внешних границ Таможенного союза.

Сообщается, что в результате предпринятых мер противодейтвия сбои в работе ВетИС удалось предотвратить. Сведения о хакерской атаке переданы Россельхознадзором в компетентные органы.

В ведомстве отмечают, что сегодняшняя атака оказалась во много раз более массированной, чем аналогичная, произошедшая 24 января. Тогда атаке также подверглись компоненты «Меркурий» и «Аргус» системы ВетИС.