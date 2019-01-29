За пожар на крупнейшем рынке Ростова-на-Дону накажут предпринимателя

Ростов-на-Дону, , 17:48 — REGNUM В уничтожении чужого имущества по неосторожности на крупнейшем рынке Ростова-на-Дону — «Восточный» — обвиняется индивидуальный предприниматель. Уголовное дело в отношении его напарника выделено в отдельное производство, проинформировали ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

ИА REGNUM сообщало, что «Восточный» загорелся вечером 8 октября 2017 года. Пламя с невероятной скоростью распространялось по торговым точкам, в которых хранился товар. Более 12 часов пожар тушили десятки огнеборцев. Одной из версий пожара специалисты регионального МЧС назвали поджог.

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В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый вместе с напарником не соблюли правила пожарной безопасности при проведении работ с использованием сварочного аппарата — не обеспечили место их проведения огнетушителем и не закрыли негорючими материалами.

«В результате воздействия электродуги и разлёта раскалённых частиц, образовавшихся при проведении сварочных работ, произошло возгорание синтетической и хлопчатобумажной одежды, которое перешло в пламенное горение, распространившееся на соседние торговые контейнеры», — уточнили в надзорном ведомстве.

По уточнённым данным, площадь возгорания составила 11 тыс. квадратных метров, сумма ущерба превысила 500 млн рублей.

«Обвиняемый вину признал в полном объеме, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В ходе расследования наложен арест на земельный участок и квартиру обвиняемого», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело будет рассматриваться в судебном участке №1 Первомайского судебного района Ростова-на-Дону.

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