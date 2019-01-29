Владелец самолёта и иномарок задолжал по алиментам в Чувашии 2 млн рублей

Чебоксары, , 16:48 — REGNUM В столице Чувашии завершено исполнительное производство в отношении мужчины, который задолжал 2 млн рублей алиментных платежей. В ходе производства выяснилось, что ему принадлежат две иномарки, доля квартиры в Екатеринбурге и самолет АН-28. Долги были погашены после запрета по совершению регистрационных действий, сообщает УФССП по республике.

Мужчина должен был ежемесячно выплачивать по 40 тыс. рублей на содержание семилетнего сына и пятилетней дочери, но игнорировал соглашение. В результате его долг по алиментам превысил 2 млн рублей.

«После возбуждения исполнительного производства судебным приставом было установлено, что должнику на праве собственности принадлежат две иномарки, доля квартиры в Екатеринбурге и самолет АН-28. В отношении движимого и недвижимого имущества были приняты меры по запрету совершения регистрационных действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, арестован и передан на оценку автомобиль Subaru Impreza. Спустя несколько дней в управление поступило заявление от матери детей об отзыве исполнительного документа. Одновременно с этим должник оплатил свыше 160 тыс. исполнительского сбора, а также расходы на оценку иномарки.

Напомним, на 1 сентября 2018 года на исполнении УФССП по Чувашии находилось 7300 дел о взыскании алиментов, средняя сумма задолженности по одному исполнительному делу составляет 117 тыс. рублей. Кроме того, 11 человек в республике имели задолженность свыше 1 млн рублей, 189 должников — свыше 500 тыс. рублей.

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