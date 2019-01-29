Самолет, экстренно севший в Сочи, вылетел в Анталью

Сочи, Краснодарский край, , 16:44 — REGNUM Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью и экстренно севший в Сочи днем 29 января, вылетел к месту назначения. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные онлайн-табло Сочинского аэропорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский рейс совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

По предварительным данным, один из пассажиров пытался угрожать соседям и бортпроводникам, провоцировал драку. По некоторым данным, пострадала стюардесса.

В транспортной полиции оперативно предоставить информацию в связи с инцидентом не смогли.

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