«Пранкер экономный пошёл»: по Уралу прокатилась волна лжеминирований

Тюмень, , 16:41 — REGNUM По Уральскому федеральному округу 29 января 2019 года прошла волна лжеминирований. Эвакуировали людей в Кургане, Екатеринбурге, Тюмени и Салехарде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация о минировании торгово-развлекательного центра «Остров» поступила на сайт предприятия.

«В четвертом часу нам пришло сообщение через сайт, что здание заминировали. Первыми среагировали администраторы, которые получили информацию. После охрана всех эвакуировала. Мы вызвали соответствующие службы», — сообщила интернет-газете Вслух.ру заместитель руководителя отдела маркетинга Анастасия Свечникова.

В тюменской школе №43 карантин, поэтому после сообщения по электронке, что здание заминировано, эвакуировался лишь немногочисленный персонал. В департаменте образования Тюмени отметили, что информацию о сигнале оперативно передали во все правоохранительные инстанции. Сапёры с собаками прочесали здание и периметр территорию учебного заведения — взрывных устройств не обнаружили.

В Кургане сегодня днём «заминировали» областную больницу №1. Сценарий действий аналогичный: эвакуация, оцепление, мин нет.

В Свердловской области сообщения о бомбах в зданиях по электронной почте получили три больницы и общежитие УрГПУ в Екатеринбурге, поликлиника, ТРЦ и администрация в Среднеуральске, торговый центр в Верхней Пышме.

Столица Ямала, Салехард, также вздрогнула 29 января от электронных писем о заложенных бомбах в социальных учреждениях и госструктурах. Люди были эвакуированы, объекты проверены.

«При этом электронный адрес ящика, с которого пришло сообщение, полностью совпадает с тем, что использовался при «минированиях» в других городах России. Предположительно, звонки и веерная рассылка сообщений о заложенных бомбах поступили из-за границы. Виртуальных террористов ищут спецслужбы», — сообщает ямальское информационное агентство «Север-Пресс».

Как отмечают эксперты, смыл веерных рассылок электронных писем о минировании — посеять недовольство, панику и негатив среди населения, а также усыпить бдительность правоохранительных органов.

В социальных сетях ямальцы, которые переживают на данный момент аномальные морозы, и эвакуация из тёплых помещений для них вряд ли в удовольствие, отметили в шутку, мол, «пранкер экономный пошёл — перешёл на дармовой интернет».

«Лучше перебдеть, чем недобдеть», — резюмируют комментаторы в паблике «В Салехарде».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января телефонные террористы атаковали регионы Сибири. Затронуты оказались Хакасия, Красноярский край, Новосибирская область, Кемерово, Омск, Барнаул. В условиях усиливающихся морозов были эвакуированы люди, находившиеся в порядка 400 зданиях. Все сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах оказались ложными.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал происходящее терроризмом. А глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о необходимости специального заседания антитеррористической комиссии.

Ранее по теме: Ситуация с «минированием» в Сибири вскрыла ряд проблем на местах

29 января атаке лжеминёров подверглись Пермь, Оренбург и некоторые другие города.

Читайте ранее в этом сюжете: Волна ложных звонков о минировании обошлась России в 300 млн рублей